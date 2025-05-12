Барселона недовольна судейством в Эль-Класико

Несмотря на то, что "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 4:3 в матче 35-го тура Ла Лиги, в клубе очень недовольны судейством в Эль-Класико, об этом сообщил журналист Тони Хуанмарти из местного издания Diario SPORT. Руководство "блаугранас" убеждено, что так продолжаться дальше не может, поэтому они намерены действовать решительно.

Руководство "Барселоны" не хочет игнорировать уровень судейства в таком большом матче, однако клуб не будет подавать официальную жалобу, ведь руководство "сине-гранатовых" не хочет, чтобы такой конфликт омрачил их спортивный успех в четвертом Эль-Класико в этом сезоне, а также потенциальную победу в чемпионате Испании. Впрочем "Барселона" понимает, что ситуация с давлением на арбитров от "Реала" достигла своего предела, и теперь они намерены принять определенные меры, чтобы в следующем сезоне продолжать борьбу с мадридцами на равных и честных условиях.

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Напомним, что "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 82 очками после 35-го тура, а "Реал" отстает от своих соперников на 7 пунктов, имея в своем активе лишь 75 очков.