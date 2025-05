Ханси Флик повторил достижение Пепа Гвардиолы после победы над Реалом

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик в воскресенье записал в свой актив особое достижение. Это стало возможным благодаря победе "блаугранас" над принципиальным соперником – "Реалом" (4:3) в очередном Эль-Класико. Этот результат практически гарантировал "Барселоне" чемпионство.

Вместе с тем, Флик вошел в историю. Как сообщает WhoScored, немец стал лишь вторым тренером в истории Эль-Класико, который выиграл свои первые четыре официальных матча в рамках этого противостояния. Первым был Пеп Гвардиола.

◎ Real Madrid 0-4 Barcelona

◎ Real Madrid 2-5 Barcelona

◎ Barcelona 3-2 Real Madrid

◉ Barcelona 4-3 Real Madrid



