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Ханси Флик повторил достижение Пепа Гвардиолы после победы над Реалом
Единственные в истории Эль-Класико
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик в воскресенье записал в свой актив особое достижение. Это стало возможным благодаря победе "блаугранас" над принципиальным соперником – "Реалом" (4:3) в очередном Эль-Класико. Этот результат практически гарантировал "Барселоне" чемпионство.
Вместе с тем, Флик вошел в историю. Как сообщает WhoScored, немец стал лишь вторым тренером в истории Эль-Класико, который выиграл свои первые четыре официальных матча в рамках этого противостояния. Первым был Пеп Гвардиола.
◎ Real Madrid 0-4 Barcelona— WhoScored (@WhoScored) May 11, 2025
◎ Real Madrid 2-5 Barcelona
◎ Barcelona 3-2 Real Madrid
◉ Barcelona 4-3 Real Madrid
Hansi Flick is only the second manager in the history of #ElClásico to win his first four competitive matches, after Pep Guardiola.
SIXTEEN goals. ???? pic.twitter.com/4TaIWxhrRa
Добавим, что за 3 тура до конца чемпионата "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 82 очками, опережая "Реал" на 7 пунктов.
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