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Ханси Флик повторил достижение Пепа Гвардиолы после победы над Реалом

Испания

Единственные в истории Эль-Класико

Ханси Флик повторил достижение Пепа Гвардиолы после победы над Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик в воскресенье записал в свой актив особое достижение. Это стало возможным благодаря победе "блаугранас" над принципиальным соперником – "Реалом" (4:3) в очередном Эль-Класико. Этот результат практически гарантировал "Барселоне" чемпионство.

Вместе с тем, Флик вошел в историю. Как сообщает WhoScored, немец стал лишь вторым тренером в истории Эль-Класико, который выиграл свои первые четыре официальных матча в рамках этого противостояния. Первым был Пеп Гвардиола.

Добавим, что за 3 тура до конца чемпионата "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 82 очками, опережая "Реал" на 7 пунктов.

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