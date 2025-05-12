  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Известный инсайдер рассказал, когда Хаби Алонсо возглавит Реал

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный инсайдер рассказал, когда Хаби Алонсо возглавит Реал

Испания

Here we go!

Известный инсайдер рассказал, когда Хаби Алонсо возглавит Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил слухи о том, что Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал" этим летом. По его информации, молодой испанский специалист начнет свою работу в королевском клубе уже в июне.

Отмечается, что руководство "сливочных" договорилось с 43-летним Алонсо относительно контракта до 2028 года. Также был согласован состав нового тренерского штаба, с которым экс-игрок "Реала" должен прийти в клуб в новой роли. Хаби Алонсо будет возглавлять мадридцев во время Клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет в этом году в США.

Вскоре "Реал" официально попрощается с Карло Анчелотти, а затем будет объявлен приход Хаби Алонсо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что недавно Хаби Алонсо официально объявил о своем уходе из "Байера".

Читайте такжеБарселона недовольна судейством в Эль-Класико
По теме
yellow-arrow
Агент звездного нападающего Барселоны считает, что тот заслуживает Золотой мяч
yellow-arrow
Вальядолид – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Карло Анчелотти провел юбилейный матч во главе мадридского Реала
Хаби Алонсо Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости