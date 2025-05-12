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Известный инсайдер рассказал, когда Хаби Алонсо возглавит Реал
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Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил слухи о том, что Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал" этим летом. По его информации, молодой испанский специалист начнет свою работу в королевском клубе уже в июне.
Отмечается, что руководство "сливочных" договорилось с 43-летним Алонсо относительно контракта до 2028 года. Также был согласован состав нового тренерского штаба, с которым экс-игрок "Реала" должен прийти в клуб в новой роли. Хаби Алонсо будет возглавлять мадридцев во время Клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет в этом году в США.
Вскоре "Реал" официально попрощается с Карло Анчелотти, а затем будет объявлен приход Хаби Алонсо.
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Добавим, что недавно Хаби Алонсо официально объявил о своем уходе из "Байера".
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