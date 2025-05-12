Карло Анчелотти провел юбилейный матч во главе мадридского Реала

Карло Анчелотти провел свой 350-й матч во главе "Реала" в Эль-Класико против "Барселоны" (3:4). Итальянец, на счету которого 247 побед, 50 ничьих и 53 поражения, достиг этой отметки в своем шестом сезоне работы с командой.

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Анчелотти, который уже является вторым тренером с наибольшим количеством матчей в истории "Реала" после Мигеля Муньоса (605), выиграл 15 трофеев, что делает его самым успешным наставником в истории клуба за 123 года: 3 Лиги чемпионов, 3 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 2 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании и 2 Суперкубка Испании.

???? @MrAncelotti, 350 partidos con el Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 11, 2025

Матчи Анчелотти во главе "Реала" распределяются так: Ла Лига (225), Лига чемпионов (77), Кубок Испании (30), Суперкубок Испании (10), Клубный чемпионат мира (5) и Суперкубок Европы (3). Команда, с которой он встречался чаще всего – "Атлетико", 26 раз.