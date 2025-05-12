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Вальядолид – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Вальядолид - Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в матче 36-го тура Ла Лиги приедет в гости к главному аутсайдеру - "Вальядолиду". Каталонцы опережают зону вылета на 4 очка и должны побеждать, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь в двух последних турах. "Вальядолид" уже оформил вылет в Сегунду и просто доигрывает сезон.
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Поединок тридцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Вальядолид" - "Жирона" состоится во вторник, 13 мая 2025 года, в 20:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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