Жорже Мендеш, который является агентом вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, считает, что тот заслуживает Золотой мяч.

"Ламин Ямаль заслуживает Золотой мяч в этом году. По моему мнению, он был лучшим футболистом мира в этом сезоне, это очевидно. Его высокий уровень игры должен оцениваться должным образом".

Обладатель Золотого мяча-2024 Родри из "Манчестер Сити" считает, что его соотечественник имеет неплохие шансы на получение этой престижной индивидуальной награды в же в ближайшее время.

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В текущем сезоне 17-летний Ламин Ямаль забил 16 голов и отдал 24 ассиста в 52 матчах за "Барселону" во всех турнирах.