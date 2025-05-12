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"Мне предложили контракт на два года". Вратарь Барселоны высказался о своем будущем в клубе
Футболист до сих пор не определился с окончательным решением
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный прокомментировал продление контракта с клубом.
"Я не скрываю, что клуб предложил мне продление контракта на два года, но я должен решить это со своей семьей. Жизнь нашей семьи больше не вращается вокруг меня. Так было раньше, но сейчас я обязан своей жене, поэтому это она будет принимать решение. Я еще ничего не решил, и я не хочу думать сейчас об этом".
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Напомним, что 35-летний поляк перешел в "Барселону" на правах свободного агента в октябре прошлого года. За это время Войцех Щенсный провел 13 "сухих" матчей в 29 поединках в составе "сине-гранатовых" во всех турнирах.
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