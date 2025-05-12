  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Мне предложили контракт на два года". Вратарь Барселоны высказался о своем будущем в клубе

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мне предложили контракт на два года". Вратарь Барселоны высказался о своем будущем в клубе

Испания

Футболист до сих пор не определился с окончательным решением

"Мне предложили контракт на два года". Вратарь Барселоны высказался о своем будущем в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный прокомментировал продление контракта с клубом.

"Я не скрываю, что клуб предложил мне продление контракта на два года, но я должен решить это со своей семьей. Жизнь нашей семьи больше не вращается вокруг меня. Так было раньше, но сейчас я обязан своей жене, поэтому это она будет принимать решение. Я еще ничего не решил, и я не хочу думать сейчас об этом".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 35-летний поляк перешел в "Барселону" на правах свободного агента в октябре прошлого года. За это время Войцех Щенсный провел 13 "сухих" матчей в 29 поединках в составе "сине-гранатовых" во всех турнирах.

Читайте такжеЩенсный: Несколько месяцев назад я был на пляже и не хотел играть в футбол
По теме
yellow-arrow
Ничья в пользу субмарины. Бетис - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Агент звездного нападающего Барселоны считает, что тот заслуживает Золотой мяч
yellow-arrow
Вальядолид – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона Войцех Щенсны
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Canal Plus
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости