"Мне предложили контракт на два года". Вратарь Барселоны высказался о своем будущем в клубе

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный прокомментировал продление контракта с клубом.

"Я не скрываю, что клуб предложил мне продление контракта на два года, но я должен решить это со своей семьей. Жизнь нашей семьи больше не вращается вокруг меня. Так было раньше, но сейчас я обязан своей жене, поэтому это она будет принимать решение. Я еще ничего не решил, и я не хочу думать сейчас об этом".