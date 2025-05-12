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Ничья в пользу субмарины. Бетис - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания

Неубедительный перфоманс подопечных Пеллегрини

Ничья в пользу субмарины. Бетис - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" расписал мировую ничью с "Осасуной" в 35-м туре чемпионата Испании.

На результативный удар Кучо гости из Памплоны ответили голом Анте Будимира.

В турнирной таблице "Бетис" теперь отстает от замыкающего зону Лиги чемпионов "Вильярреала" на три очка.

35-й тур Примеры.

"Бетис" - "Осасуна" 1:1

Голы: Кучо, 64 – Будимир, 75

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