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Ничья в пользу субмарины. Бетис - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча
Неубедительный перфоманс подопечных Пеллегрини
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" расписал мировую ничью с "Осасуной" в 35-м туре чемпионата Испании.
На результативный удар Кучо гости из Памплоны ответили голом Анте Будимира.
В турнирной таблице "Бетис" теперь отстает от замыкающего зону Лиги чемпионов "Вильярреала" на три очка.
35-й тур Примеры.
"Бетис" - "Осасуна" 1:1
Голы: Кучо, 64 – Будимир, 75
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