Стало известно, когда Флик подпишет новый контракт с Барселоной

Немецкий специалист Ханси Флик уже договорился с каталонской "Барселоной" о новом контракте, который будет действовать до июня 2027 года. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, все детали соглашения между клубом и тренером уже согласованы. Ожидается, что официальное подписание контракта состоится в этом месяце после завершения формальных процедур и утверждения окончательных вариантов документов.

Добавим, что действующий контракт 60-летнего специалиста с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года.