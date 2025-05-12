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Стало известно, когда Флик подпишет новый контракт с Барселоной
Специалист согласовал условия нового контракта с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий специалист Ханси Флик уже договорился с каталонской "Барселоной" о новом контракте, который будет действовать до июня 2027 года. Об этом пишет Фабрицио Романо.
По информации источника, все детали соглашения между клубом и тренером уже согласованы. Ожидается, что официальное подписание контракта состоится в этом месяце после завершения формальных процедур и утверждения окончательных вариантов документов.
Добавим, что действующий контракт 60-летнего специалиста с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года.
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