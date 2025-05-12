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Авторитетный журналист рассказал, когда Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии
Совсем скоро
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти уже в ближайшее время покинет клуб, чтобы возглавить национальную сборную Бразилии, об этом эксклюзивно сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic.
В его сообщении говорится о том, что Федерация футбола Бразилии (CBF) уже имеет конкретную договоренность с 65-летним итальянским специалистом касаемо условий личного контракта, который был недавно подписан. Анчелотти покинет "Реал" в конце сезона после последнего матча Ла Лиги против "Реал Сосьедада" и начнет свою работу с "селесао" 26-го мая.
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Отметим, что после увольнения Карло Анчелотти руководство "Реала" должно объявить о назначении Хаби Алонсо.
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