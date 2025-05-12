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Звездный вингер Барселоны подпишет новый контракт с клубом

Испания

Рафинья останется в своем клубе

Звездный вингер Барселоны подпишет новый контракт с клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья близок к подписанию нового соглашения с клубом. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, переговоры по продлению контракта находятся на завершающей стадии. Ожидается, что новое соглашение бразильского футболиста будет рассчитано до 2029 года.

Добавим, что Рафинья в текущем сезоне забил 34 гола и отдал 25 ассистов в 54 матах за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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