Звездный вингер Барселоны подпишет новый контракт с клубом

Вингер "Барселоны" Рафинья близок к подписанию нового соглашения с клубом. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, переговоры по продлению контракта находятся на завершающей стадии. Ожидается, что новое соглашение бразильского футболиста будет рассчитано до 2029 года.

Добавим, что Рафинья в текущем сезоне забил 34 гола и отдал 25 ассистов в 54 матах за "Барселону" во всех турнирах.