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Звездный вингер Барселоны подпишет новый контракт с клубом
Рафинья останется в своем клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья близок к подписанию нового соглашения с клубом. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
По информации источника, переговоры по продлению контракта находятся на завершающей стадии. Ожидается, что новое соглашение бразильского футболиста будет рассчитано до 2029 года.
Добавим, что Рафинья в текущем сезоне забил 34 гола и отдал 25 ассистов в 54 матах за "Барселону" во всех турнирах.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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