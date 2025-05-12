Щенсный - о Мбаппе: Восхищаюсь его менталитетом, он забил мне больше всего голов

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими мыслями о нападающем "Реала" Килиане Мбаппе

"Честно говоря, я восхищаюсь менталитетом Мбаппе. Даже если его команде приходится очень тяжело, он не сдается. Я думаю, что он игрок, который забил мне больше всего голов. В 4 или 5 матчах он забил мне 8 или 9 голов", - сказал футболист.