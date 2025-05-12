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Щенсный - о Мбаппе: Восхищаюсь его менталитетом, он забил мне больше всего голов
Голкипер Барселоны высказался о несокрушимом духе Килиана
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими мыслями о нападающем "Реала" Килиане Мбаппе
"Честно говоря, я восхищаюсь менталитетом Мбаппе. Даже если его команде приходится очень тяжело, он не сдается. Я думаю, что он игрок, который забил мне больше всего голов. В 4 или 5 матчах он забил мне 8 или 9 голов", - сказал футболист.
Напомним, что в матче "Барселона" - "Реал" (4:3), который состоялся 11 мая, Мбаппе оформил хет-трик.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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12.05.2025 в 18:53
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