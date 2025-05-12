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Щенсный - о Мбаппе: Восхищаюсь его менталитетом, он забил мне больше всего голов

Испания

Голкипер Барселоны высказался о несокрушимом духе Килиана

Щенсный - о Мбаппе: Восхищаюсь его менталитетом, он забил мне больше всего голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими мыслями о нападающем "Реала" Килиане Мбаппе

"Честно говоря, я восхищаюсь менталитетом Мбаппе. Даже если его команде приходится очень тяжело, он не сдается. Я думаю, что он игрок, который забил мне больше всего голов. В 4 или 5 матчах он забил мне 8 или 9 голов", - сказал футболист.

Напомним, что в матче "Барселона" - "Реал" (4:3), который состоялся 11 мая, Мбаппе оформил хет-трик.

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Барселона Реал (Мадрид) Войцех Щенсны Килиан Мбаппе
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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MАGА KІNG
12.05.2025 в 18:53
Войцех - ты балбес. Ты наверное с Куртуа поспорил кто больше начудит и пропустит.)
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Комментарии 1
MАGА KІNG
12.05.2025 в 18:53
Войцех - ты балбес. Ты наверное с Куртуа поспорил кто больше начудит и пропустит.)
Ответить
0
0

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