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Барселона заработала рекордную сумму в домашнем матче против Реала

Испания

Об этом сообщает RAC1

Барселона заработала рекордную сумму в домашнем матче против Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Воскресное противостояние между "Барселоной" и мадридским "Реалом" принесло каталонскому клубу рекордный доход в размере 13,8 миллиона евро.

По данным RAC1, эта сумма является самым высоким показателем дохода за один игровой день в истории "Барселоны".

Для сравнения, в прошлом сезоне домашний матч против "Реала" принес "Барселоне" 7,6 миллиона евро.

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Источник:
RAC1
Опубликовал: Екатерина Власова
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