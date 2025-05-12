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Барселона заработала рекордную сумму в домашнем матче против Реала
Об этом сообщает RAC1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Воскресное противостояние между "Барселоной" и мадридским "Реалом" принесло каталонскому клубу рекордный доход в размере 13,8 миллиона евро.
По данным RAC1, эта сумма является самым высоким показателем дохода за один игровой день в истории "Барселоны".
Для сравнения, в прошлом сезоне домашний матч против "Реала" принес "Барселоне" 7,6 миллиона евро.
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Источник:RAC1
Опубликовал: Екатерина Власова
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