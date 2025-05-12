Барселона заработала рекордную сумму в домашнем матче против Реала

Воскресное противостояние между "Барселоной" и мадридским "Реалом" принесло каталонскому клубу рекордный доход в размере 13,8 миллиона евро.

По данным RAC1, эта сумма является самым высоким показателем дохода за один игровой день в истории "Барселоны".

Для сравнения, в прошлом сезоне домашний матч против "Реала" принес "Барселоне" 7,6 миллиона евро.