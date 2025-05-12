Ольмо: Мы способны на камбэк, но не можем постоянно пропускать первыми

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо прокомментировал победу своей команды в напряженном матче 35-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала" (4:3).

"Нам нужно немного лучше контролировать ситуацию в первые минуты, потому что в прошлых матчах мы пропустили много голов. Но мы знаем, что сделаем камбэк. Мы понимаем уровень нашей мощи в атаке, но порой нужно больше контролировать ситуацию.

"Тем не менее мы не можем пропускать первыми 1-2 гола в каждом матче. Нужно поработать над этим", - сказал футболист.