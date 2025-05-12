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Ольмо: Мы способны на камбэк, но не можем постоянно пропускать первыми
Игрок поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо прокомментировал победу своей команды в напряженном матче 35-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала" (4:3).
"Нам нужно немного лучше контролировать ситуацию в первые минуты, потому что в прошлых матчах мы пропустили много голов. Но мы знаем, что сделаем камбэк. Мы понимаем уровень нашей мощи в атаке, но порой нужно больше контролировать ситуацию.
"Тем не менее мы не можем пропускать первыми 1-2 гола в каждом матче. Нужно поработать над этим", - сказал футболист.
Напомним, что в матче "Барселона" - "Реал" (4:3), который состоялся 11 мая, каталонский клуб пропустил за первые 14 минут два гола.
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