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Звездный форвард Реала получил престижную футбольную награду своей страны

Испания

Нападающий был признан лучшим игроком за пределами родины

Звездный форвард Реала получил престижную футбольную награду своей страны

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил престижную футбольную награду своей страны.

В воскресенье, 11-го мая, во время церемонии награждения от Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP), нападающий "сливочных" был назван лучшим французским игроком в сезоне 2024/25, который играет за рубежом.

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Заметим, что 26-летний Килиан Мбаппе обошел в голосовании Жюля Кунде из "Барселоны", Майка Меньяна из "Милана", Майкла Олисе из "Баварии" и Уильяма Салиба из "Арсенала". Недавно он стал лучшим игроком в истории "Реала" по количеству забитых голов в своем дебютном сезоне в королевском клубе.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
UNFP
Опубликовал: Андрей Журба
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