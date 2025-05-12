Звездный форвард Реала получил престижную футбольную награду своей страны

Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил престижную футбольную награду своей страны.

В воскресенье, 11-го мая, во время церемонии награждения от Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP), нападающий "сливочных" был назван лучшим французским игроком в сезоне 2024/25, который играет за рубежом.

???????? Puisque personne ne l'avait fait, c'était donc à sa démesure... @KMbappe est le premier à remporter le Trophée UNFP du meilleur Français à l'étranger après avoir gagné celui de meilleur joueur de Ligue 1 ???????? ????????



Avec plus de 30 buts toutes compétitions confondues sous le… pic.twitter.com/HHlvSbw1pp — UNFP (@UNFP) May 11, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что 26-летний Килиан Мбаппе обошел в голосовании Жюля Кунде из "Барселоны", Майка Меньяна из "Милана", Майкла Олисе из "Баварии" и Уильяма Салиба из "Арсенала". Недавно он стал лучшим игроком в истории "Реала" по количеству забитых голов в своем дебютном сезоне в королевском клубе.