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Звездный форвард Реала получил престижную футбольную награду своей страны
Нападающий был признан лучшим игроком за пределами родины
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил престижную футбольную награду своей страны.
В воскресенье, 11-го мая, во время церемонии награждения от Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP), нападающий "сливочных" был назван лучшим французским игроком в сезоне 2024/25, который играет за рубежом.
???????? Puisque personne ne l'avait fait, c'était donc à sa démesure... @KMbappe est le premier à remporter le Trophée UNFP du meilleur Français à l'étranger après avoir gagné celui de meilleur joueur de Ligue 1 ???????? ????????— UNFP (@UNFP) May 11, 2025
Avec plus de 30 buts toutes compétitions confondues sous le… pic.twitter.com/HHlvSbw1pp
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Заметим, что 26-летний Килиан Мбаппе обошел в голосовании Жюля Кунде из "Барселоны", Майка Меньяна из "Милана", Майкла Олисе из "Баварии" и Уильяма Салиба из "Арсенала". Недавно он стал лучшим игроком в истории "Реала" по количеству забитых голов в своем дебютном сезоне в королевском клубе.
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