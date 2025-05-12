Двое звездных игроков Реала получили травмы в Эль-Класико

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и защитник Лукас Васкес получили повреждения в напряженном матче 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (4:3).

Медицинское обследование выявило у бразильца растяжение связок левого голеностопного сустава. У испанского защитника диагностировано повреждение гребенчатой мышцы левого бедра.

По информации Мигеля Анхеля Диаса, восстановление Винисиуса Жуниора займет около недели. Лукас Васкес, в свою очередь, надеется вернуться на поле к матчу против "Севильи".