Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двое звездных игроков Реала получили травмы в Эль-Класико
Плохие новости
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и защитник Лукас Васкес получили повреждения в напряженном матче 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (4:3).
Медицинское обследование выявило у бразильца растяжение связок левого голеностопного сустава. У испанского защитника диагностировано повреждение гребенчатой мышцы левого бедра.
По информации Мигеля Анхеля Диаса, восстановление Винисиуса Жуниора займет около недели. Лукас Васкес, в свою очередь, надеется вернуться на поле к матчу против "Севильи".
Популярное сейчас
- Ингулец обходит Левый берег. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей