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Двое звездных игроков Реала получили травмы в Эль-Класико

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Двое звездных игроков Реала получили травмы в Эль-Класико

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и защитник Лукас Васкес получили повреждения в напряженном матче 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (4:3).

Медицинское обследование выявило у бразильца растяжение связок левого голеностопного сустава. У испанского защитника диагностировано повреждение гребенчатой мышцы левого бедра.

По информации Мигеля Анхеля Диаса, восстановление Винисиуса Жуниора займет около недели. Лукас Васкес, в свою очередь, надеется вернуться на поле к матчу против "Севильи".

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Реал (Мадрид) Лукас Васкес Винисиус Жуниор
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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