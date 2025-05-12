Ямаль: У нас нет страха перед Реалом, мы чувствуем, что мы лучше

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими эмоциями после очередной победы над мадридским "Реалом" в Эль-Класико (4:3).

"Не очень приятно, когда "Реал" тебя побеждает. Это правда, что в прошлом году мы не смогли их обыграть, мы страдали, и в этом году мы отдали все силы, чтобы переломить эту ситуацию. У нас нет того страха перед ними, который, возможно, есть у других команд. Поэтому мы выложились на полную. Мы чувствуем, что мы лучше любой другой команды. С таким менталитетом мы выходим на поле", - сказал футболист.