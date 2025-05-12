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Ямаль: У нас нет страха перед Реалом, мы чувствуем, что мы лучше
Ламин поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими эмоциями после очередной победы над мадридским "Реалом" в Эль-Класико (4:3).
"Не очень приятно, когда "Реал" тебя побеждает. Это правда, что в прошлом году мы не смогли их обыграть, мы страдали, и в этом году мы отдали все силы, чтобы переломить эту ситуацию. У нас нет того страха перед ними, который, возможно, есть у других команд. Поэтому мы выложились на полную. Мы чувствуем, что мы лучше любой другой команды. С таким менталитетом мы выходим на поле", - сказал футболист.
Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 82 балла по итогам 35 матчей.
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