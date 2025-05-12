Стало известно, сколько Анчелотти будет зарабатывать в сборной Бразилии

Сегодня, 12 мая, Федерация футбола Бразилии объявила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.

Издание Globo.com сообщает, итальянский специалист будет получать 10 миллионов евро в год.

Кроме того, в соглашении предусмотрены значительные бонусы. В случае победы команды на Чемпионате мира 2026 года, Анчелотти может получить дополнительно 5 миллионов евро.