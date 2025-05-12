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Стало известно, сколько Анчелотти будет зарабатывать в сборной Бразилии

Испания

Об этом пишет издание Globo.com

Стало известно, сколько Анчелотти будет зарабатывать в сборной Бразилии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 12 мая, Федерация футбола Бразилии объявила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.

Издание Globo.com сообщает, итальянский специалист будет получать 10 миллионов евро в год.

Кроме того, в соглашении предусмотрены значительные бонусы. В случае победы команды на Чемпионате мира 2026 года, Анчелотти может получить дополнительно 5 миллионов евро.

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Источник:
https://www.globo.com/
Опубликовал: Екатерина Власова
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