Испания
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Стало известно, сколько Анчелотти будет зарабатывать в сборной Бразилии
Об этом пишет издание Globo.com
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 мая, Федерация футбола Бразилии
Издание Globo.com сообщает, итальянский специалист будет получать 10 миллионов евро в год.
Кроме того, в соглашении предусмотрены значительные бонусы. В случае победы команды на Чемпионате мира 2026 года, Анчелотти может получить дополнительно 5 миллионов евро.
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