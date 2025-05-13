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Мбаппе стал 9-м футболистом, оформившим хет-трик в ворота Барселоны в Ла Лиге с 1992 года

Испания

Но это не помогло набрать хотя бы 1 балл

Мбаппе стал 9-м футболистом, оформившим хет-трик в ворота Барселоны в Ла Лиге с 1992 года

Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе стал первым представителем столичного гранда после 1995 года, который трижды забил каталонцам в одной встрече Примеры. Но футболистам других клубов это удается еще реже.

9 игроков с хет-триками в матчах с Барселоной в чемпионате за последние 33 года

  • 1992 Тони Польстер -- Райо Вальекано 3:3 Барселона;
  • 1995 Иван Саморано -- Реал Мадрид 5:0 Барселона;
  • 1997 Славиша Йоканович -- Тенерифе 4:0 Барселона;
  • 2000 Катанья -- Сельта 3: 3 Барселона;
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  • 2003 Сальва Байестра -- Малага 5:1 Барселона;
  • 2005 Диего Форлан -- Барселона 3:3 Вильярреал;
  • 2018 Эммануэль Боатенг -- Леванте 5:4 Барселона;
  • 2025 Борха Иглесиас -- Барселона 4:3 Бетис;
  • 2025 Килиан Мбаппе -- Барселона 4:3 Реал Мадрид.

Также француз стал лишь 14-м футболистом «сливочных», который трижды отличился в одном матче против каталонцев. Первые 3 хет-трика оформили еще в апреле 1916 года, а после 1964-го это удалось лишь 4-м игрокам.

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Источник:
Transfermarkt, Sport Star
Опубликовал: Александр Симченко
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