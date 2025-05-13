Испания
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Мбаппе стал 9-м футболистом, оформившим хет-трик в ворота Барселоны в Ла Лиге с 1992 года
Но это не помогло набрать хотя бы 1 балл
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе стал первым представителем столичного гранда после 1995 года, который трижды забил каталонцам в одной встрече Примеры. Но футболистам других клубов это удается еще реже.
9 игроков с хет-триками в матчах с Барселоной в чемпионате за последние 33 года
- 1992 Тони Польстер -- Райо Вальекано 3:3 Барселона;
- 1995 Иван Саморано -- Реал Мадрид 5:0 Барселона;
- 1997 Славиша Йоканович -- Тенерифе 4:0 Барселона;
- 2000 Катанья -- Сельта 3: 3 Барселона;
- 2003 Сальва Байестра -- Малага 5:1 Барселона;
- 2005 Диего Форлан -- Барселона 3:3 Вильярреал;
- 2018 Эммануэль Боатенг -- Леванте 5:4 Барселона;
- 2025 Борха Иглесиас -- Барселона 4:3 Бетис;
- 2025 Килиан Мбаппе -- Барселона 4:3 Реал Мадрид.
Также француз стал лишь 14-м футболистом «сливочных», который трижды отличился в одном матче против каталонцев. Первые 3 хет-трика оформили еще в апреле 1916 года, а после 1964-го это удалось лишь 4-м игрокам.
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