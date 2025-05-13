Мбаппе стал 9-м футболистом, оформившим хет-трик в ворота Барселоны в Ла Лиге с 1992 года

Килиан Мбаппе стал первым представителем столичного гранда после 1995 года, который трижды забил каталонцам в одной встрече Примеры. Но футболистам других клубов это удается еще реже.

9 игроков с хет-триками в матчах с Барселоной в чемпионате за последние 33 года

1992 Тони Польстер -- Райо Вальекано 3:3 Барселона;

-- Райо Вальекано 3:3 Барселона; 1995 Иван Саморано -- Реал Мадрид 5:0 Барселона;

-- Реал Мадрид 5:0 Барселона; 1997 Славиша Йоканович -- Тенерифе 4:0 Барселона;

-- Тенерифе 4:0 Барселона; 2000 Катанья -- Сельта 3: 3 Барселона;

2003 Сальва Байестра -- Малага 5:1 Барселона;

-- Малага 5:1 Барселона; 2005 Диего Форлан -- Барселона 3:3 Вильярреал;

-- Барселона 3:3 Вильярреал; 2018 Эммануэль Боатенг -- Леванте 5:4 Барселона;

-- Леванте 5:4 Барселона; 2025 Борха Иглесиас -- Барселона 4:3 Бетис;

-- Барселона 4:3 Бетис; 2025 Килиан Мбаппе -- Барселона 4:3 Реал Мадрид.

Также француз стал лишь 14-м футболистом «сливочных», который трижды отличился в одном матче против каталонцев. Первые 3 хет-трика оформили еще в апреле 1916 года, а после 1964-го это удалось лишь 4-м игрокам.