Звезда Атлетика хотел бы продолжить карьеру в АПЛ

Как сообщает издание Fichajes, вингер "Атлетика" Нико Уильямс считает, что это лето – идеальный момент для изменений. В Бильбао это вызвало тревогу, а в Англии – ускорение переговоров. Это разожгло ожесточенное противостояние между двумя лондонскими грандами: "Арсеналом" и "Челси".

Как "канониры", так и "синие" готовы на все, чтобы убедить игрока. "Арсенал" видит в Нико идеальный элемент для усиления конкуренции на левом фланге атаки. Андреа Берта, новый спортивный директор лондонцев, сделал Уильямса абсолютным приоритетом. Между тем "Челси" также не отстает и уже вышел на контакт с окружением футболиста, видя в нем решение нестабильности на позиции вингеров.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на активный интерес из Англии, команда игрока ведет себя осторожно. Испанский сборник все еще рассматривает вариант продолжения карьеры в "Атлетике", если клуб выйдет в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Впрочем, все указывает на то, что соблазн Премьер-лиги, подкрепленный личным желанием самого футболиста попробовать свои силы в АПЛ, может в конце концов перевесить.

Добавим, что в этом сезоне на счету Уильямса 11 голов и 7 ассистов в 44-х матчах за "Атлетик" во всех турнирах.