  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Звезда Атлетика хотел бы продолжить карьеру в АПЛ

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезда Атлетика хотел бы продолжить карьеру в АПЛ

Испания

Два претендента

Звезда Атлетика хотел бы продолжить карьеру в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, вингер "Атлетика" Нико Уильямс считает, что это лето – идеальный момент для изменений. В Бильбао это вызвало тревогу, а в Англии – ускорение переговоров. Это разожгло ожесточенное противостояние между двумя лондонскими грандами: "Арсеналом" и "Челси".

Как "канониры", так и "синие" готовы на все, чтобы убедить игрока. "Арсенал" видит в Нико идеальный элемент для усиления конкуренции на левом фланге атаки. Андреа Берта, новый спортивный директор лондонцев, сделал Уильямса абсолютным приоритетом. Между тем "Челси" также не отстает и уже вышел на контакт с окружением футболиста, видя в нем решение нестабильности на позиции вингеров.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на активный интерес из Англии, команда игрока ведет себя осторожно. Испанский сборник все еще рассматривает вариант продолжения карьеры в "Атлетике", если клуб выйдет в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Впрочем, все указывает на то, что соблазн Премьер-лиги, подкрепленный личным желанием самого футболиста попробовать свои силы в АПЛ, может в конце концов перевесить.

Добавим, что в этом сезоне на счету Уильямса 11 голов и 7 ассистов в 44-х матчах за "Атлетик" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Луис Суарес в восторге от игры двух звезд Барселоны
yellow-arrow
Вальядолид – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Мбаппе стал 9-м футболистом, оформившим хет-трик в ворота Барселоны в Ла Лиге с 1992 года
Атлетик (Бильбао) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Нико Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости