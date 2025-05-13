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Луис Суарес в восторге от игры двух звезд Барселоны

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Луис Суарес в восторге от игры двух звезд Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился восторгом нынешним составом каталонского клуба, в частности после яркой победы над "Реалом" (4:3) в центральном матче Ла Лиги, которая фактически гарантировала "блаугранас" титул чемпиона Испании сезона 2024/25. В интервью форвард "Интер Майами" выделил двух игроков из нынешнего состава, которые нравятся ему больше всего.

"Я в восторге от нынешней "Барсы". У них невероятная динамика, футбол и эффективность. У "Барселоны" очень высокий уровень, но есть два игрока, которые стоят особняком – это Ламин Ямаль и Педри. Да, есть и другие футболисты, например Рафинья, которые решают эпизоды в ключевые моменты. Но Педри... я вижу такой уровень, что просто поражает, насколько высоко он сейчас играет. А Ямаль поражает меня, учитывая свой возраст", – сказал Суарес.

Напомним, что уругваец провел 283 матча за "Барселону" во всех турнирах, забив 195 голов и отдав 113 ассистов.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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