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Опытный защитник Реала покинет клуб в конце сезона

Испания

На его место придет звездный игрок

Опытный защитник Реала покинет клуб в конце сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опытный защитник мадридского "Реала" уйдет из команды в конце этого сезона.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Лукас Васкес, как ожидают в клубе, должен покинуть команду по завершении сезона в качестве свободного агента, но он хочет сыграть в составе "сливочных" на Клубном чемпионате мира.

Известно, что его место в "Реале" займет Трент Александер-Арнольд, о переходе которого еще не было официально объявлено.

Ранее появлялась информация о том, что королевский клуб может продлить контракт с Лукой Модричем и Лукасом Васкесом на две недели, чтобы они могли сыграть за "Реал" на КЧМ-2025, который пройдет в США с 14-го июня по 13-е июля.

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На счету 33-летнего Лукаса Васкеса 398 матчей за "Реал", в которых испанцу удалось забить 38 голов и отдать 73 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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