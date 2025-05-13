Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опытный защитник Реала покинет клуб в конце сезона
На его место придет звездный игрок
Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный защитник мадридского "Реала" уйдет из команды в конце этого сезона.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Лукас Васкес, как ожидают в клубе, должен покинуть команду по завершении сезона в качестве свободного агента, но он хочет сыграть в составе "сливочных" на Клубном чемпионате мира.
Известно, что его место в "Реале" займет Трент Александер-Арнольд, о переходе которого еще не было официально объявлено.
Ранее появлялась информация о том, что королевский клуб может продлить контракт с Лукой Модричем и Лукасом Васкесом на две недели, чтобы они могли сыграть за "Реал" на КЧМ-2025, который пройдет в США с 14-го июня по 13-е июля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На счету 33-летнего Лукаса Васкеса 398 матчей за "Реал", в которых испанцу удалось забить 38 голов и отдать 73 ассиста.
Популярное сейчас
- В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
- "Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке
- Кредит доверия не бесконечный? Известно, кто может заменить Григорчука в ЛНЗ
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО