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Одноклубники украинцев. Реал нацелился на двух защитников

Испания
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Близятся первые подписания Алонсо

Одноклубники украинцев. Реал нацелился на двух защитников

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" серьезно заинтересован в подписании центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена и левого латераля "Бенфики" Альваро Каррераса.

Как сообщает Marca, "королевский" клуб намерен оформить трансферы обоих игроков до начала клубного чемпионата мира.

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Отмечается, что Хейсен готов отказаться от более высокой зарплаты, предлагаемой командами английской Премьер-лиги, чтобы перейти в "Реал". Тажке за переход в стан "сливочных" активно выступает отец 20-летнего футболиста.

Напомним, что первый поединок на групповом этапе клубного мундиаля "Реал" проведет 18 июня.

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Источник:
Jose Felix Diaz
Опубликовал: Александр Бураков
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