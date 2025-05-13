Одноклубники украинцев. Реал нацелился на двух защитников

Мадридский "Реал" серьезно заинтересован в подписании центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена и левого латераля "Бенфики" Альваро Каррераса.

Как сообщает Marca, "королевский" клуб намерен оформить трансферы обоих игроков до начала клубного чемпионата мира.

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Отмечается, что Хейсен готов отказаться от более высокой зарплаты, предлагаемой командами английской Премьер-лиги, чтобы перейти в "Реал". Тажке за переход в стан "сливочных" активно выступает отец 20-летнего футболиста.

Напомним, что первый поединок на групповом этапе клубного мундиаля "Реал" проведет 18 июня.