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Руководство приняло предложение. Названы две позиции Реала, которые хочет усилить Алонсо
Приступил заранее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Названы две позиции "Реала", которые хочет усилить будущий главный тренер Хаби Алонсо.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "королевский клуб" хочет усилиться центральным защитником и ищет левого защитника.
""Реал Мадрид" решил попробовать заполучить нового центрального защитника этим летом, о чем ясно сообщил Хаби Алонсо и что руководство приняло это предложение.
Клуб также продолжает искать нового левого защитника в рамках своей трансферной стратегии", - написал инсайдер.
По информации Романо, Хаби Алонсо приступит к работе с "Реалом" уже в июне, когда "сливочные" сыграют на Клубном Чемпионате Мира.
Напомним, что "Реал" активно интересуется Дином Хёйсеном из "Борнмута". Также в клуб свободным агентом перейдёт защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.
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