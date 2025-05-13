  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Руководство приняло предложение. Названы две позиции Реала, которые хочет усилить Алонсо

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство приняло предложение. Названы две позиции Реала, которые хочет усилить Алонсо

Испания

Приступил заранее

Руководство приняло предложение. Названы две позиции Реала, которые хочет усилить Алонсо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Названы две позиции "Реала", которые хочет усилить будущий главный тренер Хаби Алонсо.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "королевский клуб" хочет усилиться центральным защитником и ищет левого защитника.

""Реал Мадрид" решил попробовать заполучить нового центрального защитника этим летом, о чем ясно сообщил Хаби Алонсо и что руководство приняло это предложение.

Клуб также продолжает искать нового левого защитника в рамках своей трансферной стратегии", - написал инсайдер.

По информации Романо, Хаби Алонсо приступит к работе с "Реалом" уже в июне, когда "сливочные" сыграют на Клубном Чемпионате Мира.

Напомним, что "Реал" активно интересуется Дином Хёйсеном из "Борнмута". Также в клуб свободным агентом перейдёт защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.

По теме
yellow-arrow
Реал Сосьедад - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Бывший лидер Реала повлиял на выбор Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии
yellow-arrow
Бавария пытается перехватить главную цель Барселоны на лето
Хаби Алонсо Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости