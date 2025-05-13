Руководство приняло предложение. Названы две позиции Реала, которые хочет усилить Алонсо

Названы две позиции "Реала", которые хочет усилить будущий главный тренер Хаби Алонсо.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "королевский клуб" хочет усилиться центральным защитником и ищет левого защитника.

""Реал Мадрид" решил попробовать заполучить нового центрального защитника этим летом, о чем ясно сообщил Хаби Алонсо и что руководство приняло это предложение. Клуб также продолжает искать нового левого защитника в рамках своей трансферной стратегии", - написал инсайдер.

По информации Романо, Хаби Алонсо приступит к работе с "Реалом" уже в июне, когда "сливочные" сыграют на Клубном Чемпионате Мира.

Напомним, что "Реал" активно интересуется Дином Хёйсеном из "Борнмута". Также в клуб свободным агентом перейдёт защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.