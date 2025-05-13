  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сын Карло Анчелотти может возглавить известный клуб из Шотландии

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сын Карло Анчелотти может возглавить известный клуб из Шотландии

Испания

Неожиданный вариант для продолжения карьеры

Сын Карло Анчелотти может возглавить известный клуб из Шотландии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Давиде Анчелотти, который является сыном Карло Анчелотти и его ассистентом в мадридском "Реале", может возглавить известный клуб из Шотландии, начав свою полноценную тренерскую деятельность.

Как сообщает испанское издание Diario AS, после того, как стало известно, что 65-летний итальянский специалист возглавит национальную сборную Бразилии, а вместо него новым наставником "сливочных" станет Хаби Алонсо, Давиде Анчелотти начнет новый этап в своей карьере, поскольку он получил предложение возглавить "Рейнджерс".

Давиде будет ассистентом Карло Анчелотти в матчах сборной Бразилии против Эквадора и Парагвая, после чего он может начать сотрудничество с любым другим клубом, впрочем больше всего его интересует именно "Рейнджерс". Также у него есть несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, а также вариант с работой в "Комо", выступающего в Серии А.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что с 2016 года Давиде Анчелотти был постоянным ассистентом своего отца в разных клубах: "Баварии", "Наполи", "Эвертоне" и "Реале". Ранее он также имел опыт работы в тренерском штабе "Пари Сен-Жермен".

По теме
yellow-arrow
Реал Сосьедад - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Бывший лидер Реала повлиял на выбор Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии
yellow-arrow
Бавария пытается перехватить главную цель Барселоны на лето
Карло Анчелотти Рейнджерс (Глазго) Реал (Мадрид) Давиде Анчелотти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости