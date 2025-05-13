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Сын Карло Анчелотти может возглавить известный клуб из Шотландии
Неожиданный вариант для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Давиде Анчелотти, который является сыном Карло Анчелотти и его ассистентом в мадридском "Реале", может возглавить известный клуб из Шотландии, начав свою полноценную тренерскую деятельность.
Как сообщает испанское издание Diario AS, после того, как стало известно, что 65-летний итальянский специалист возглавит национальную сборную Бразилии, а вместо него новым наставником "сливочных" станет Хаби Алонсо, Давиде Анчелотти начнет новый этап в своей карьере, поскольку он получил предложение возглавить "Рейнджерс".
Давиде будет ассистентом Карло Анчелотти в матчах сборной Бразилии против Эквадора и Парагвая, после чего он может начать сотрудничество с любым другим клубом, впрочем больше всего его интересует именно "Рейнджерс". Также у него есть несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, а также вариант с работой в "Комо", выступающего в Серии А.
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Напомним, что с 2016 года Давиде Анчелотти был постоянным ассистентом своего отца в разных клубах: "Баварии", "Наполи", "Эвертоне" и "Реале". Ранее он также имел опыт работы в тренерском штабе "Пари Сен-Жермен".
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