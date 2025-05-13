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Барселона заинтересована в трансфере звезды Тоттенхэма

Испания

В поисках защитника

Барселона заинтересована в трансфере звезды Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Барселона" заинтересована в трансфере защитника "Тоттенхэма" Педро Порро, которого рассматривают как вариант для ротации с Жюлем Кунде на правом фланге защиты. Испанец также может сыграть слева, что добавляет ему привлекательности в глазах Ганси Флика.

"Тоттенхэм" уже определился с условиями продажи – не менее 60 миллионов евро. В клубе не намерены вести переговоры по более низкой цене. Кроме "Барселоны", на защитника также претендуют "Манчестер Сити" и "Бавария".

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Каталонцам придется проявить гибкость и креативность, чтобы осуществить этот переход, учитывая финансовые ограничения. Однако желание усилить фланги – одно из приоритетных.

Добавим, что в этом сезоне на счету Порро 4 гола и 9 ассистов в 49 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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