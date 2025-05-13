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Реал – Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал – Мальорка: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Реал" в матче 36-го тура Ла Лиги примет "Мальорку". Мадридцы проиграли четвертый раз в сезоне "Барселоне" и фактически потеряли шансы на чемпионство. "Мальорка" находится на 9-й позиции и продолжает претендовать на еврокубки по итогам сезона.
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Поединок тридцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Мальорка" состоится в среду, 14 мая 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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