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Бывший лидер Реала повлиял на выбор Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии

Испания

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Бывший лидер Реала повлиял на выбор Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после своего последнего матча в Ла Лиге с "Реалом", который состоится 25 мая, как объявила Бразильская конфедерация футбола (CBF) в понедельник.

Однако зеленый свет от Анчелотти поступил только в течение последних 48 часов, после того как "Реал" почти потерял шансы на титул, проиграв "Барселоне" со счетом 3:4 в воскресенье. Анчелотти подписал однолетний контракт до завершения чемпионата мира 2026 года с опцией продления соглашения до ЧМ-2030, который пройдет в Испании, Марокко и Португалии.

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Согласно информации от издания MARCA, бывший полузащитник "Реала" и действующий игрок "Манчестер Юнайтед" Каземиро сыграл свою роль в том, что Анчелотти принял предложение возглавить сборную Бразилии.

Каземиро, которого планируют вернуть в состав после того, как его отстранил Доривал Жуниор, получил звонок от Анчелотти с просьбой дать совет. Испанское издание отмечает, что они неоднократно общались после того, как Каземиро покинул "Реал", однако на этот раз тренер прямо спросил его мнение относительно того, чтобы возглавить "Селесао". После разговора Анчелотти был более чем убежден в правильности этого шага, и его сомнения исчезли.

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Также сообщается, что еще одним сторонником Анчелотти будет Неймар, который должен вернуться в сборную.

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Каземиро
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Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
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