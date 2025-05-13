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Реал Сосьедад - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал Сосьедад - Сельта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Борец за еврокубки "Сельта" собирается укрепить свое положение перед последними двумя турами чемпионата. Помешать галисийцам попытается крупно проигравший в прошлом туре "Атлетико" "Реал Сосьедад".
Поединок тридцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал Сосьедад" - "Сельта" состоится во вторник, 13 мая 2025 года, в 21:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 2.
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