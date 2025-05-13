  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Сосьедад - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Сосьедад - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено

Реал Сосьедад - Сельта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Борец за еврокубки "Сельта" собирается укрепить свое положение перед последними двумя турами чемпионата. Помешать галисийцам попытается крупно проигравший в прошлом туре "Атлетико" "Реал Сосьедад".

Поединок тридцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал Сосьедад" - "Сельта" состоится во вторник, 13 мая 2025 года, в 21:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 2.

Favbet
2.44
3.30
3.05
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Сельта
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Рафинья - о Флике: Он заботится об игроках и хочет создать сильную команду
yellow-arrow
Карло Анчелотти прокомментировал напряженную ситуацию в команде из-за звездного бразильца
yellow-arrow
Клуб АПЛ хочет подписать звездного нападающего Атлетико
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Сельта (Виго) Ла Лига смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости