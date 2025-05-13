Основной игрок Реала пропустил Класико из-за желания покинуть клуб

Родриго Гоэс отказался играть против "Барселоны" (3:4) в Ла Лиге на прошлых выходных и хотел бы покинуть мадридский "Реал", пишет Marca.

По данным источника, бразильский вингер чувствует себя в тени Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе. Из-за этого ухудшились его отношения и с соотечественником Винисиусом Жуниором.

В течение последних нескольких дней Родриго не выходил из своего дома, расстроенный своим положением.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент "Реал" не исключает ухода Гоэса, устав от постоянных проблем с 24-летним футболистом.

В этом сезоне Родриго отметился 13 забитыми мячами и 10 ассистами в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах.