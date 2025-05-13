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Основной игрок Реала пропустил Класико из-за желания покинуть клуб

Испания
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Основной игрок Реала пропустил Класико из-за желания покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Родриго Гоэс отказался играть против "Барселоны" (3:4) в Ла Лиге на прошлых выходных и хотел бы покинуть мадридский "Реал", пишет Marca.

По данным источника, бразильский вингер чувствует себя в тени Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе. Из-за этого ухудшились его отношения и с соотечественником Винисиусом Жуниором.

В течение последних нескольких дней Родриго не выходил из своего дома, расстроенный своим положением.

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На данный момент "Реал" не исключает ухода Гоэса, устав от постоянных проблем с 24-летним футболистом.

В этом сезоне Родриго отметился 13 забитыми мячами и 10 ассистами в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах.

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Барселона Родриго Реал (Мадрид) Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MАGА KІNG
13.05.2025 в 15:34
Бегут белые крысы с тонущей дырявой лодки.))
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Комментарии 1
MАGА KІNG
13.05.2025 в 15:34
Бегут белые крысы с тонущей дырявой лодки.))
Ответить
0
0

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