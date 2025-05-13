Анчелотти назвал дату, когда возглавит сборную Бразилию и рассказал об уходе из Реала

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем против "Мальорки", в котором сообщил о ситуации вокруг своего будущего ухода.

"С 26-го числа я возглавлю сборную Бразилии. Я по-прежнему тренер "Реала", и хочу хорошо завершить этот последний отрезок этого фантастического приключения здесь. Вам будет очень интересно, что я собираюсь делать, но я должен думать о времени, которое у меня осталось.

Я всегда знал, что однажды это закончится. Это был прекрасный период. Мы прекрасно провели время, но пришел конец. Мой уход был общим решением.

Я буду любить "Реал", а они будут любить меня. Клубам нужны перемены. Тренерам нужны перемены. Это жизнь. Это не драма. Жизнь продолжается.

Я буду болеть за "Реал" до конца своей жизни. Никогда не думал, что буду здесь тренером 6 лет. Я должен поблагодарить клуб.

На пресс-конференции мне придется объяснить вещи, которые я не хочу объяснять из-за большого уважения, которое я испытываю к этой форме. Я хочу уважать форму "Реала" до последнего дня. Да, я хотел выиграть Ла Лигу, хотел снова выиграть Лигу чемпионов. Но я очень счастлив.

Какой у меня образ в глазах фанатов? Мы чудесно провели время с незабываемыми камбэками, и я уверен, что болельщики этого не забудут", - сказал специалист.