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У Барселоны есть список игроков, которых она готова продать этим летом
Никто не является незаменимым, кроме Ямаля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку настроен решительно и готовит радикальные изменения летом. Клуб готов выслушать предложения по более чем трети игроков первой команды.
Как сообщает Diario Sport, сейчас в приоритете – новые контракты для Френки де Йонга и Рафиньи. Переговоры с нидерландцем продвигаются успешнее, тогда как бразилец имеет выгодное предложение из Саудовской Аравии. В то же время источник утверждает, что никто не является незаменимым, кроме Ламина Ямаля.
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В целом "Барселона" готова рассмотреть предложения по восьми игрокам: Иняки Пеньи, Рональду Араухо, Эктору Форту, Фермину Лопесу, Гави, Пау Виктору, Ансу Фати и Пабло Торре. Хотя де Йонг в этот список не входит, в случае провала переговоров по новому контракту, клуб будет открыт и к его продаже.
Деку также хочет подписать результативного нападающего, правого защитника и, возможно, нового вратаря – если Щенсный не согласится на продление контракта. Продажа Гави или Фермина Лопеса была бы большой неожиданностью, хотя в случае последнего "Барса" уже якобы определила трансферную стоимость.
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