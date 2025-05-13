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Чемпион мира из Атлетико может вернуться в Италию

Испания

За ним следит местный топ-клуб

Чемпион мира из Атлетико может вернуться в Италию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" может подписать защитника мадридского "Атлетико".

Как сообщил журналист Экрем Конур, 27-летний Науэль Молина может вернуться в Италию, где за ним внимательно наблюдают представители "Интера". Аргентинец является потенциальной целью для "нерадзури". А уже этим летом он может покинуть Мадрид и снова оказаться в Серии А.

Напомним, что летом 2022 года "матрасники" подписали Науэля Молину из "Удинезе" за 20 миллионов евро.

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В текущем сезоне Науэль Молина провел 41 матч за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Интер (Милан) Науэль Молина
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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