Чемпион мира из Атлетико может вернуться в Италию

Миланский "Интер" может подписать защитника мадридского "Атлетико".

Как сообщил журналист Экрем Конур, 27-летний Науэль Молина может вернуться в Италию, где за ним внимательно наблюдают представители "Интера". Аргентинец является потенциальной целью для "нерадзури". А уже этим летом он может покинуть Мадрид и снова оказаться в Серии А.

Напомним, что летом 2022 года "матрасники" подписали Науэля Молину из "Удинезе" за 20 миллионов евро.

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В текущем сезоне Науэль Молина провел 41 матч за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.