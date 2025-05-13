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Чемпион мира из Атлетико может вернуться в Италию
За ним следит местный топ-клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" может подписать защитника мадридского "Атлетико".
Как сообщил журналист Экрем Конур, 27-летний Науэль Молина может вернуться в Италию, где за ним внимательно наблюдают представители "Интера". Аргентинец является потенциальной целью для "нерадзури". А уже этим летом он может покинуть Мадрид и снова оказаться в Серии А.
Напомним, что летом 2022 года "матрасники" подписали Науэля Молину из "Удинезе" за 20 миллионов евро.
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В текущем сезоне Науэль Молина провел 41 матч за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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