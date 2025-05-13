Карло Анчелотти прокомментировал напряженную ситуацию в команде из-за звездного бразильца

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о проблемной ситуации с Родриго.

"На прошлой неделе у него была лихорадка, и он не успел полноценно восстановиться. Сегодня он почувствовал проблемы с бедром, нам нужно оценить его состояние. Сейчас он не в лучшей форме, поэтому об этом было так много разговоров. Клуб лоялен по отношению к Родриго. Он хотел помочь команде, потому он был разочарован, что не смог выйти на поле. Футболисты, которые находятся не в лучшей форме, не могут помочь команде".

После того, как Родриго не принял участие в Эль-Класико, появилась информация о том, что бразилец хочет покинуть "Реал".

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В этом сезоне 24-летний Родриго забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах. По версии известного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.