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Рафинья - о Флике: Он заботится об игроках и хочет создать сильную команду
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Ханси Фликом.
"Ханси Флик - человек, который заботится об игроках. Те, кто не играют, расстроены, но он также не хочет никого оставлять без внимания. Он хочет создать сильную команду. Его человечность, его забота, его справедливость... Он хочет побеждать, будучи уверенным в вас", - сказал футболист.
Добавим, что 15 мая "Барселона" сыграет против "Эспаньола". Начало - в 22:30 по Киеву.
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