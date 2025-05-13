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Рафинья - о Флике: Он заботится об игроках и хочет создать сильную команду

Испания

Игрок поделился своими мыслями

Рафинья - о Флике: Он заботится об игроках и хочет создать сильную команду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Ханси Фликом.

"Ханси Флик - человек, который заботится об игроках. Те, кто не играют, расстроены, но он также не хочет никого оставлять без внимания. Он хочет создать сильную команду. Его человечность, его забота, его справедливость... Он хочет побеждать, будучи уверенным в вас", - сказал футболист.

Добавим, что 15 мая "Барселона" сыграет против "Эспаньола". Начало - в 22:30 по Киеву.

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Рафинья Барселона Ханси Флик
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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