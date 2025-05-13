  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал уверен в том, что им удастся выиграть борьбу у Челси за трансфер талантливого защитника

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал уверен в том, что им удастся выиграть борьбу у Челси за трансфер талантливого защитника

Испания

Королевский клуб снова готов активировать усилия

Реал уверен в том, что им удастся выиграть борьбу у Челси за трансфер талантливого защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" уверен в том, что им удастся выиграть борьбу у Челси за трансфер талантливого защитника.

Как сообщает издание The Telegraph, руководство "сливочных" провело переговоры с Дином Хейсеном, выступающим за "Борнмут", относительно его возможного трансфера этим летом. Мадридцы готовы предложить ему значительно более высокую зарплату, чем конкуренты. "Реал" планирует привести Хейсена на "Сантьяго Бернабеу", где он будет играть под руководством Хаби Алонсо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в действующем контракте Дина Хейсена с "Борнмутом" прописана сумма отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.

Читайте такжеКарло Анчелотти прокомментировал напряженную ситуацию в команде из-за звездного бразильца
По теме
yellow-arrow
"Сезон еще не завершен". Карло Анчелотти считает, что гонка за титул Ла Лиги продолжается
yellow-arrow
Щенсный: Футбол Барселоны в этом сезоне - лучший, который я видел в жизни
yellow-arrow
Реал нашел в Англии вратаря, который заменит и Лунина, и Куртуа
Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Борнмут Дин Хейсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости