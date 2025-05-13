Мадридский "Реал" уверен в том, что им удастся выиграть борьбу у Челси за трансфер талантливого защитника.

Как сообщает издание The Telegraph, руководство "сливочных" провело переговоры с Дином Хейсеном, выступающим за "Борнмут", относительно его возможного трансфера этим летом. Мадридцы готовы предложить ему значительно более высокую зарплату, чем конкуренты. "Реал" планирует привести Хейсена на "Сантьяго Бернабеу", где он будет играть под руководством Хаби Алонсо.

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Напомним, что в действующем контракте Дина Хейсена с "Борнмутом" прописана сумма отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.