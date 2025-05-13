Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ла Лига случайно заблокировала банковские сервисы и госучреждения во время борьбы с пиратством во время Эль-Класико
Об этом сообщает RAC1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Попытки Ла Лиги активно бороться с пиратским показом матчей привели к неприятному инциденту. В воскресенье, меры лиги по блокированию нелегальных трансляций Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной" случайно затронули банковские сервисы, работу государственных учреждений и другие приложения.
Об этом сообщает RAC1. Отмечается, что среди пострадавших оказались такие платформы и организации как: Twitter/X, Snapchat, сайт Совета Мадрида, крупный банк CaixaBank и даже сервисы Microsoft.
Ошибка произошла из-за использования технологии Cloudflare. Американская компания предоставляет услуги по подключению и скрывает IP-адреса пользователей в интернете. С начала года La Liga получила разрешение на использование технологий для блокировки определенных IP-адресов, и эта функция была активирована во время воскресного Эль-Класико. Однако, как оказалось, точность блокировки нужных адресов оставляет желать лучшего.
Популярное сейчас
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
- Шахтер установил ценник для клубов, которые нацелятся на Пушича
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО