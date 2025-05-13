Ла Лига случайно заблокировала банковские сервисы и госучреждения во время борьбы с пиратством во время Эль-Класико

Попытки Ла Лиги активно бороться с пиратским показом матчей привели к неприятному инциденту. В воскресенье, меры лиги по блокированию нелегальных трансляций Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной" случайно затронули банковские сервисы, работу государственных учреждений и другие приложения.

Об этом сообщает RAC1. Отмечается, что среди пострадавших оказались такие платформы и организации как: Twitter/X, Snapchat, сайт Совета Мадрида, крупный банк CaixaBank и даже сервисы Microsoft.

Ошибка произошла из-за использования технологии Cloudflare. Американская компания предоставляет услуги по подключению и скрывает IP-адреса пользователей в интернете. С начала года La Liga получила разрешение на использование технологий для блокировки определенных IP-адресов, и эта функция была активирована во время воскресного Эль-Класико. Однако, как оказалось, точность блокировки нужных адресов оставляет желать лучшего.