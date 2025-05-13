Щенсный: Футбол Барселоны в этом сезоне - лучший, который я видел в жизни

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими впечатлениями от нынешней игры каталонского клуба.

"Для меня то, что команда показала в этом сезоне - это футбол, которого я еще никогда не видел в своей жизни", - заявил польский вратарь. "Мне безразлично, что говорят. Эта команда уже лучшая в мире в этом сезоне".