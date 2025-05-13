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Щенсный: Футбол Барселоны в этом сезоне - лучший, который я видел в жизни

Испания

Голкипер поделился своими мыслями

Щенсный: Футбол Барселоны в этом сезоне - лучший, который я видел в жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими впечатлениями от нынешней игры каталонского клуба.

"Для меня то, что команда показала в этом сезоне - это футбол, которого я еще никогда не видел в своей жизни", - заявил польский вратарь. "Мне безразлично, что говорят. Эта команда уже лучшая в мире в этом сезоне".

Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 82 балла по итогам 35 матчей.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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