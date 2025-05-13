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Рафинья: Месси является примером для меня и для всех

Испания

Вингер высказался о звезде сборной Аргентины

Рафинья: Месси является примером для меня и для всех

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что хранит дома футболку Месси из сборной Аргентины, считая его образцом для себя и многих других.

"У меня висит футболка Лионеля Месси сборной Аргентины, потому что он является примером для меня и для всех", - заявил Рафинья.

Добавим, что 15 мая "Барселона" сыграет против "Эспаньола". Начало - в 22:30 по Киеву.

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Лионель Месси Рафинья
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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