Рафинья: Месси является примером для меня и для всех

Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что хранит дома футболку Месси из сборной Аргентины, считая его образцом для себя и многих других.

"У меня висит футболка Лионеля Месси сборной Аргентины, потому что он является примером для меня и для всех", - заявил Рафинья.

Добавим, что 15 мая "Барселона" сыграет против "Эспаньола". Начало - в 22:30 по Киеву.