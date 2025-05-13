"Сезон еще не завершен". Карло Анчелотти считает, что гонка за титул Ла Лиги продолжается

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает, что гонка за титул Ла Лиги все еще продолжается.

"Я ожидаю, что наш следующий матч, как и всегда, будет очень конкурентным. Несмотря на то, что мы потеряли нескольких важных игроков, мы выставим на игру максимально конкурентоспособную команду, которая выложится на полную, потому что мы хотим выиграть каждый из последних трех матчей. Сезон еще не завершен, и мы не хотим просто так отдать титул нашим соперникам. Мы хотим завершить этот очень сложный сезон на мажорной ноте".