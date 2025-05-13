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"Сезон еще не завершен". Карло Анчелотти считает, что гонка за титул Ла Лиги продолжается
Реал не намерен сдаваться
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает, что гонка за титул Ла Лиги все еще продолжается.
"Я ожидаю, что наш следующий матч, как и всегда, будет очень конкурентным. Несмотря на то, что мы потеряли нескольких важных игроков, мы выставим на игру максимально конкурентоспособную команду, которая выложится на полную, потому что мы хотим выиграть каждый из последних трех матчей. Сезон еще не завершен, и мы не хотим просто так отдать титул нашим соперникам. Мы хотим завершить этот очень сложный сезон на мажорной ноте".
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Напомним, что "Реал" находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 75 очками после 35-го тура Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на семь зачетных пунктов.
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