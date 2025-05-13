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"Сезон еще не завершен". Карло Анчелотти считает, что гонка за титул Ла Лиги продолжается

Испания

Реал не намерен сдаваться

"Сезон еще не завершен". Карло Анчелотти считает, что гонка за титул Ла Лиги продолжается

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает, что гонка за титул Ла Лиги все еще продолжается.

"Я ожидаю, что наш следующий матч, как и всегда, будет очень конкурентным. Несмотря на то, что мы потеряли нескольких важных игроков, мы выставим на игру максимально конкурентоспособную команду, которая выложится на полную, потому что мы хотим выиграть каждый из последних трех матчей. Сезон еще не завершен, и мы не хотим просто так отдать титул нашим соперникам. Мы хотим завершить этот очень сложный сезон на мажорной ноте".

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Напомним, что "Реал" находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 75 очками после 35-го тура Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на семь зачетных пунктов.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
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