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Спортдир Барселоны уверен, что юный талант команды подпишет новое соглашение с клубом

Испания

Деку высказался о Ламине Ямале

Спортдир Барселоны уверен, что юный талант команды подпишет новое соглашение с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку уверен в том, что юный талант клуба Ламин Ямаль подпишет новое соглашение с "сине-гранатовыми".

"Игрок должен быть счастлив там, где он есть, и я не вижу лучшего места для Ламина, чем "Барселона". Парень здесь вырос, он местный. У этого поколения игроков есть шанс войти в историю. Если бы я был на его месте, я бы хотел быть здесь, быть частью этого.

Я не вижу никаких проблем, тем более, что у него есть контракт. Продление соглашения в конечном итоге состоится", - заявил Деку.

Добавим, что у Ямаля контракт с испанским грандом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Деку Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
13.05.2025 в 21:03
А какие ещё могут быть сомнения? Только Барса!
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
13.05.2025 в 21:03
А какие ещё могут быть сомнения? Только Барса!
Ответить
1
1

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