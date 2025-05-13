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Спортдир Барселоны уверен, что юный талант команды подпишет новое соглашение с клубом
Деку высказался о Ламине Ямале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку уверен в том, что юный талант клуба Ламин Ямаль подпишет новое соглашение с "сине-гранатовыми".
"Игрок должен быть счастлив там, где он есть, и я не вижу лучшего места для Ламина, чем "Барселона". Парень здесь вырос, он местный. У этого поколения игроков есть шанс войти в историю. Если бы я был на его месте, я бы хотел быть здесь, быть частью этого.
Я не вижу никаких проблем, тем более, что у него есть контракт. Продление соглашения в конечном итоге состоится", - заявил Деку.
Добавим, что у Ямаля контракт с испанским грандом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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