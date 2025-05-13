Спортдир Барселоны уверен, что юный талант команды подпишет новое соглашение с клубом

Спортивный директор "Барселоны" Деку уверен в том, что юный талант клуба Ламин Ямаль подпишет новое соглашение с "сине-гранатовыми".

"Игрок должен быть счастлив там, где он есть, и я не вижу лучшего места для Ламина, чем "Барселона". Парень здесь вырос, он местный. У этого поколения игроков есть шанс войти в историю. Если бы я был на его месте, я бы хотел быть здесь, быть частью этого.

Я не вижу никаких проблем, тем более, что у него есть контракт. Продление соглашения в конечном итоге состоится", - заявил Деку.