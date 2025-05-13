Марсель хочет подписать звездного одноклубника Роналду

Французский "Марсель" хочет подписать звездного одноклубника Криштиану Роналду из "Аль-Насру".

По информации от издания Diario AS, испанский центральный защитник Эмерик Ляпорт достиг договоренности с саудовским клубом о расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2026 года. Теперь за ним следит "Марсель", который планирует подписать опытного футболиста на правах свободного агента уже в ближайшее время.

Напомним, что "Аль-Наср" заплатил за Эмерика Ляпорта почти 30 миллионов евро "Манчестер Сити" летом 2023 года.

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В этом сезоне Эмерик Ляпорт провел 30 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, отметившись 5 голами. Авторитетный портал Tranasfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.