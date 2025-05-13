Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафинья: Многие люди присылают мне мемы с Золотым мячом
Бразильский футболист признался, что личные награды не являются для него приоритетом
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья в разговоре с журналистами рассказал о том, как относится к "Золотому мячу".
"Многие люди присылают мне мемы с "Золотым мячом", но для меня это не имеет значения. Я не ставлю перед собой такой цели. Моя цель - выигрывать титулы и отдаваться команде, за которую я играю, на полную".
Рафинья в текущем сезоне сыграл 54 матча, в которых забил 34 гола и отдал 25 ассистов.
Читайте такжеРафинья: Месси является примером для меня и для всех
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Ярмоленко рассказал всю правду о конфликтной ситуации с юным болельщиком
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000