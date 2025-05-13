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Рафинья: Многие люди присылают мне мемы с Золотым мячом

Испания
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Бразильский футболист признался, что личные награды не являются для него приоритетом

Рафинья: Многие люди присылают мне мемы с Золотым мячом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья в разговоре с журналистами рассказал о том, как относится к "Золотому мячу".

"Многие люди присылают мне мемы с "Золотым мячом", но для меня это не имеет значения. Я не ставлю перед собой такой цели. Моя цель - выигрывать титулы и отдаваться команде, за которую я играю, на полную".

Рафинья в текущем сезоне сыграл 54 матча, в которых забил 34 гола и отдал 25 ассистов.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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