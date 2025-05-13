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Деку: Барселона превзошла ожидания в этом сезоне
Спортдир Барселоны также высказался о конкуренции с Реалом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о текущем сезоне команды:
"В начале сезона, с учетом изменений, которые мы сделали, нашей целью было конкурировать за все возможные титулы. Честно говоря, команда превзошла ожидания. Мы конкурировали с сильным "Реалом", и лишь с небольшим отрывом мы не вышли в финал Лиги чемпионов".
Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 82 балла по итогам 35 матчей.
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