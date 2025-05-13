Деку: Барселона превзошла ожидания в этом сезоне

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о текущем сезоне команды:

"В начале сезона, с учетом изменений, которые мы сделали, нашей целью было конкурировать за все возможные титулы. Честно говоря, команда превзошла ожидания. Мы конкурировали с сильным "Реалом", и лишь с небольшим отрывом мы не вышли в финал Лиги чемпионов".