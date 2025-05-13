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Деку: Барселона превзошла ожидания в этом сезоне

Испания

Спортдир Барселоны также высказался о конкуренции с Реалом

Деку: Барселона превзошла ожидания в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о текущем сезоне команды:

"В начале сезона, с учетом изменений, которые мы сделали, нашей целью было конкурировать за все возможные титулы. Честно говоря, команда превзошла ожидания. Мы конкурировали с сильным "Реалом", и лишь с небольшим отрывом мы не вышли в финал Лиги чемпионов".

Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 82 балла по итогам 35 матчей.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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