Примера. Вальядолид – Жирона 0:1. Каталонцы остаются в высшем дивизионе

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. У "Вальядолида" не сыграли травмированные Айду, Торрес и Санчес, под вопросом было участие в матче Джемерта, но он успел восстановиться. У "Жироны" не играли травмированные Брайан Хиль, Мисехой, ван де Бек, Мигель Гутьеррес, из-за перебора желтых карт пропускали матч Крейчи и Эррера.

На первых минутах "Жирона" взяла мяч под свой контроль, но первый опасный момент организовали хозяева. Гриллич хорошей передачей вывел Моро на удар, но тот не попал в дальний угол.

"Жирона" ответила дальним ударом Ориоля Ромеу, но Хейн удачно выбрал позицию и парировал удар. Ответный удар Чуки по центру ворот с предела штрафной уверенно забрал Гассанига.

На 19-й минуте Цыганков вывел лицом к лицу с голкипером Порту, который мастерски опрокинул Хейна. К сожалению для гостей Порту в момент передачи находился в офсайде.

Через несколько минут Виктор опасно пробил в левый нижний угол ворот, но Карл Хейн выдал хороший сейв. Артур Мело низом пробил из-за пределов штрафной, но его удар оказался слишком неудачным и мяч улетел на трибуны.

Во второй половине тайма с интервалом в 1 минуту команды могли обменяться забитыми голами. Сначала Иван Санчес получил передачу на линии штрафной и пробил, но мяч пролетел чуть выше перекладины. В ответ Виктор Цыганков с предела штрафной пробил в правый нижний угол, но Хейн снова блестяще парировал удар.

В конце тайма мимо ворот пробил Асприлья. Первая половина игры прошла при территориальном преимуществе "Жироны", но опасные моменты были у обеих ворот.

На старте второго тайма Асприлья пробил в правый нижний угол ворот, но Карл Хейн не позволил ему забить.

Ануар принял передачу в глубине штрафной и сильно пробил под перекладину ворот, но Гассанига выполнил очередной фантастический сейв, переведя мяч в перекладину. Очень убедительно выглядят оба голкипера в этом матче.

После подачи углового мяч попал в руку Франсесу. Сначала арбитр указал на пенальти, но после пересмотра ВАР отменил свое решение.



Цыганков пробил со штрафного, после серии рикошетов мяч отскочил к Лопесу, тот отдал на Стуани, которому осталось не промахнуться по пустым воротам. Ветеран снова выручает "Жирону". 0:1.

Сравнить счет хозяевам снова помешал Гассанига, парировавший удар головой Марио Мартина с близкого расстояния.

Виктор Цыганков сыграл хороший матч, имел несколько моментов для взятия ворот и принял участие в голевой атаке. Героями матча для команды Мичела стали Гассанига, совершивший ряд важных сейвов и Стуани, забивший четвертый подряд гол команды.

"Жирона" одерживает минимальную победу, поднимается на 13-ю позицию и фактически обеспечивает себе прописку в Примере на следующий сезон. На фоне прошлогоднего успеха это – провал, но после неудачной весенней серии болельщики могут выдохнуть с облегчением.

36-й тур Примеры.

Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"

"Вальядолид" - "Жирона" 0:1

Гол: Стуани, 80

"Вальядолид": Хейн - Энрике (Азну, 66), Паренте (Никичер, 72), Озкачар, Ануар - Джемерт, Мартин, Гриллич (Алане, 66) - Моро, Латаса (Силла, 67), Чуки (Санчес, 24).

Жирона: Гассанига - Блинд, Хуанпе, Лопес, Мартинес (Франсес, 46) - Артур (Солис Померо, 90+2), Ромеу, Порту (Мартин, 63) - Асприлья (Данжума, 71), Руис (Стуани, 71), Цыганков.