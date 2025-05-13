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Цыганков получил оценку от статистических порталов за матч против Вальядолида

Испания

Статистические порталы оценили игру Цыганкова

Цыганков получил оценку от статистических порталов за матч против Вальядолида

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

13 мая "Вальядолид" сыграл против "Жироны" Виктора Цыганкова (0:1) в рамках 36-го тура чемпионата Испании.

Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

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После завершения матча статистические порталы оценили игру Виктора в 7.6 (Sofascore) и 7.3 (Whoscored).

Цыганков преуспел в 4 удачных обводках, отдал 73% точных передач и 1 ключевой пас и выиграл 1 воздушное единоборство.

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