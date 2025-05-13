Спортдир Барселоны: Мы чувствуем сильную зависимость от Рафиньи и Ямаля

Спортивный директор "Барселоны" Деку откровенно заявил о зависимости команды от двух ключевых вингеров - Рафиньи и Ламина Ямаля.

"Мы чувствуем сильную зависимость от Рафиньи и Ламина Ямаля. Возможно, нам нужны игроки с похожим профилем, чтобы дать нам больше возможностей в этих сферах", - сказал Деку.

Добавим, что 15 мая "Барселона" сыграет против "Эспаньола". Начало - в 22:30 по Киеву.