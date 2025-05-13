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Спортдир Барселоны: Мы чувствуем сильную зависимость от Рафиньи и Ямаля

Испания

Деку высказался о двух вингеров команды

Спортдир Барселоны: Мы чувствуем сильную зависимость от Рафиньи и Ямаля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку откровенно заявил о зависимости команды от двух ключевых вингеров - Рафиньи и Ламина Ямаля.

"Мы чувствуем сильную зависимость от Рафиньи и Ламина Ямаля. Возможно, нам нужны игроки с похожим профилем, чтобы дать нам больше возможностей в этих сферах", - сказал Деку.

Добавим, что 15 мая "Барселона" сыграет против "Эспаньола". Начало - в 22:30 по Киеву.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
14.05.2025 в 00:15
Сегодня День спортдира Барселоны?
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
14.05.2025 в 00:15
Сегодня День спортдира Барселоны?
Ответить
0
1

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