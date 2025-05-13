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Клуб Цыганкова победил на выезде. Вальядолид - Жирона 0:1. Видео гола и обзор матча
Обзор матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
13 мая "Жирона" минимально обыграла "Вальядолид" со счетом 0:1 в рамках 36-го тура чемпионата Испании.
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Единственный гол на 80-й минуте забил Стуани. Победа позволила "Жироне" подняться на 13-ю позицию и фактически гарантировать себе место в Примере на следующий сезон.
36-й тур Примеры.
Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"
"Вальядолид" - "Жирона" 0:1
Гол: Стуани 80'
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