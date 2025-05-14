Примера. Победы Сельты и Севильи

"Сельта одержала выездную победу над "Реал Сосьедад" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече был забит в конце первого тайма, когда Гонсалес Мартинес реализовал один из немногих моментов своей команды.

Во втором тайме тотальным преимуществом владел "Реал Сосьедад", упустивший несколько голевых моментов. На высоте был голкипер гостей Гвайта

Благодаря победе Сельта закрепилась на 7-й позиции и с большой долей вероятности сыграет в еврокубках следующего сезона. "Реал Сосьедад" остался на 12-й позиции и сохраняет лишь теоретические шансы на еврокубковую позицию по итогам текущего сезона.

Реал Сосьедад - Сельта 0:1

Гол: Гонсалес, 44

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре (Арамбуру, 61), Субельдия, Элустондо, Муньос (Карбальо Лопес, 78) - Субименди - Кубо, Мендес (Сучич, 78), Марин, Гомес (Барренечеа, 62) - Оярсабаль (Мариез).

Сельта: Гвайта - Родригес, Домингес, Ристич (Лаго, 77) - Каррейра, Бельтран (Сотело, 90), Мориба, Мингеса - Лопес (Дуран, 68), Иглесиас (Лосада, 77), Гонсалес (Сведберг, 77).

Предупреждения: Муньос, 63, Субименди, 87, Сучич, 90+6 - Мориба, 71.

В другом матче 36-го тура Примеры "Севилья" обыграла "Лас-Пальмас". Единственный гол во встрече на старте второго тайма забил Паскуаль.

"Севилья" набрала 41-е очко и догнала "Жирону". "Лас-Пальмас" остался с 32 очками и значительно усложняет себе шансы на сохранение прописки в Примере.



Севилья — Лас-Пальмас 1:0

Гол: Паскуаль, 52

Севилья: Нюланд - Кармона, Баде, Салас (Мартинес, 44), Санчес - Локонга (Гудель, 59), Агуме - Сусо, Соу (Ньигес, 75), Лукебакио - Паскуаль (Антонетти, 74)

Лас-Пальмас: Горкаш - Вити (Марвин, 82), Суарес (Муньос, 70), Ерсог, Мармоль - Янузай (Кардона, 70), Кампанья (Фустер, 70), Байчетич (Эссуго, 51), Молейро (Мата, 82)

Предупреждения: Агуме, 7, Сусо, 53, Санчес, 56, Ньигес, 76, Гудель, 90+5, Баде, 90+12 — Мармоль, 24, Муньос, 83, Кардона, 86, Мата, 90+4, Макберни, 90+5.