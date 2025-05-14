Реал Мадрид рассматривает потенциальные трансферы звезд Байера 

"Реал Мадрид" хочет быстро действовать на трансферном рынке этим летом. Среди потенциальных новичков – несколько бывших игроков нового главного тренера Хаби Алонсо.

"Не могу пообещать, что не сделаю этого", – с улыбкой сказал Алонсо на пресс-конференции, где объявил о своем уходе из "Байера", когда его спросили, планирует ли он переманить кого-то из бывших подопечных.

Алонсо хотел бы видеть на "Бернабеу" главную звезду "Байера" – Флориана Вирца, но фаворитом в борьбе за него пока является "Бавария". Такая же ситуация и с Джонатаном Та, который еще недавно был близок к переходу в "Барселону". Однако после промедлений каталонцев "Бавария" вмешалась в переговоры и теперь является главным претендентом на игрока.

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Еще один представитель защиты "Байера" может сменить клуб этим летом. По данным MARCA, Пьеро Инкапье находится в шортлисте "Реала". Эквадорец произвел впечатление своей игрой в последние сезоны под руководством Алонсо. Четвертый игрок "Байера", которого Алонсо хотел бы видеть в Мадриде – Алехандро Гримальдо, ведь "Реал" ищет усиление на левом фланге защиты.