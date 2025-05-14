  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид рассматривает потенциальные трансферы звезд Байера 

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид рассматривает потенциальные трансферы звезд Байера 

Испания

На фоне назначения нового тренера

Реал Мадрид рассматривает потенциальные трансферы звезд Байера 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" хочет быстро действовать на трансферном рынке этим летом. Среди потенциальных новичков – несколько бывших игроков нового главного тренера Хаби Алонсо.

"Не могу пообещать, что не сделаю этого", – с улыбкой сказал Алонсо на пресс-конференции, где объявил о своем уходе из "Байера", когда его спросили, планирует ли он переманить кого-то из бывших подопечных.

Алонсо хотел бы видеть на "Бернабеу" главную звезду "Байера" – Флориана Вирца, но фаворитом в борьбе за него пока является "Бавария". Такая же ситуация и с Джонатаном Та, который еще недавно был близок к переходу в "Барселону". Однако после промедлений каталонцев "Бавария" вмешалась в переговоры и теперь является главным претендентом на игрока.

Читайте такжеРеал уверен в том, что им удастся выиграть борьбу у Челси за трансфер талантливого защитника

Еще один представитель защиты "Байера" может сменить клуб этим летом. По данным MARCA, Пьеро Инкапье находится в шортлисте "Реала". Эквадорец произвел впечатление своей игрой в последние сезоны под руководством Алонсо. Четвертый игрок "Байера", которого Алонсо хотел бы видеть в Мадриде – Алехандро Гримальдо, ведь "Реал" ищет усиление на левом фланге защиты.

По теме
yellow-arrow
Звезда Барселоны обвинил испанские СМИ во лжи 
yellow-arrow
Может вынудить одно обстоятельство. Грузинский вингер Динамо может сменить Испанию на Болгарию
yellow-arrow
Баски по-прежнему в кризисе. Реал Сосьедад - Сельта 0:1. Видео голов и обзор матча
Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Алехандро Гримальдо Джонатан Та Флориан Виртц Пьеро Инкапье
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости